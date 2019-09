Deutsche Anleihen: Rendite auf neuem Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag begehrt gewesen.



Marktteilnehmer erklärten dies mit einem hohen Sicherheitsstreben. An den Aktienmärkten stellten sich im Gegenzug Kursverluste ein. Als Gründe wurden vor allem der Politstreit in Großbritannien wegen des nahendem Brexit und der ungewisse Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China genannt.

Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,30 Prozent auf 179,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf ein neues Rekordtief von minus 0,74 Prozent. Das vergangene Woche erzielte historische Tief von minus 0,73 Prozent wurde damit leicht unterboten.

Für Verunsicherung sorgte zum einen die politische Lage in Großbritannien. Dort will sich eine größere Gruppe Parlamentarier gegen den Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson stemmen. Außerdem stockt der für September anvisierte Verhandlungsprozess zwischen den USA und China.

In Italien sollen die Mitglieder der Fünf Sterne am Dienstag über eine gemeinsame Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen. Der Ausgang des Votums ist ungewiss. An Konjunkturdaten steht in den USA einer der wichtigsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft an, der ISM-Index für die Industrie./bgf/jsl/mis