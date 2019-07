Deutsche Anleihen: Rendite auf Rekordtief - Italien und Griechenland gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Staatsanleihen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern waren zur Wochenmitte stark gefragt.



Als Erklärung wurden am Markt mehrere Gründe genannt, darunter die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung großer Notenbanken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,13 Prozent auf 173,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf ein Rekordtief von minus 0,4 Prozent.

Die Notenbanken in den USA und der Eurozone steuern aller Voraussicht nach auf eine geldpolitische Lockerung zu. Dafür spricht nicht nur das sich abschwächende wirtschaftliche Umfeld. Auch das absehbare neue Personal dürfte diesen Kurs einschlagen.

In den USA will Präsident Donald Trump eine ausgewiesene Fed-Kritikerin in das Leitungsgremium der US-Notenbank hieven. In Europa soll IWF-Chefin Christine Lagarde neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Fachleute werteten beide Personalien als Indiz für eine lockere geldpolitische Linie. Es gab aber auch Kritik, weil Lagarde nicht über eine umfassende geldpolitische Ausbildung verfügt.

Wie schon in den vergangenen Tagen legten besonders deutlich italienische und griechische Staatsanleihen zu. Italienische Papiere profitieren derzeit besonders von der Erwartung, dass die EU-Kommission einem tiefen Haushaltskonflikt aus dem Weg gehen dürfte. Gestützt wird diese Erwartung durch eine Reduzierung des italienischen Haushaltsdefizits für dieses Jahr. Griechische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren derzeit mit rund zwei Prozent und damit so tief wie noch nie seit Einführung des Euro./bgf/jsl/mis