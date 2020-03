Deutsche Anleihen: Ölpreisverfall und Coronavirus treiben Kurse nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Panik an den Finanzmärkten hat bei den als sicher geltenden Staatsanleihen einen Höhenflug ausgelöst.



Der Einbruch der Ölpreise und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus führten zu heftigen Turbulenzen an den Märkten. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 1,17 Prozent auf 178,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,16 Prozentpunkte auf ein neues Rekordtief bei minus 0,879 Prozent.

"Die Verunsicherung ist hoch und die Perspektiven für Konjunktur und Märkte schwer abzuschätzen, zumal jetzt noch die Ölpreise kräftig fallen, nachdem sich die Opec und Russland nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten", erklärten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Obwohl in China die Infektionszahl ein Plateau erreicht zu haben scheint, rollt die Corona-Welle weiter und noch ist nicht abzusehen, wann dies ein Ende hat." Die vom Institut Sentix erhobene Anlegerstimmung fiel im März auf den tiefsten Stand seit 2013. Robuste Daten aus der deutschen Industrie aus dem Januar wurden ignoriert.

Neben deutschen Anleihen waren in der Eurozone auch Papiere aus den Niederlanden, Österreich und Finnland gefragt. Dagegen wurden italienische und griechische Staatsanleihen massiv verkauft. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die italienische Regierung Regionen im Norden des Landes abgeriegelt. Betroffen ist auch die Wirtschaftsmetropole Mailand. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen stieg um 0,22 Punkte auf 1,29 Prozent.

Noch deutlicher als in Europa legten die Renditen in den USA und Kanada zu. Die Dekabank verweist auf den Einbruch der Ölpreise, der das Ölförderland USA besonders betrifft. "Dies verstärkte die Sorgen um die hochverschuldeteten US-Fracking-Unterneh­men und trug dazu bei, dass die Märkte zu Wochenbeginn in Panik verfielen", schreibt die Dekabank in einem Marktkommentar.