Deutsche Anleihen: Neue Maßnahmen stützen Kurse - Italien profitiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Montag nach neuen Maßnahmen der US-Notenbank gefallen.



Im Gegenzug legten die Kurse zu. Auch die Renditen italienischer Anleihen profitierte von den neuen Beschlüssen.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future wurde zuletzt bei 171,10 Punkten gehandelt. Das waren 0,28 Prozent mehr als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,05 Prozentpunkte auf minus 0,39 Prozent.

Die US-Notenbank Fed hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschlossen. Sie erklärt sich jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich ist. Darüber hinaus werden mehrere Kreditprogramme aufgelegt, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Bereits zuvor hatte sie große Zinssenkungen und ein Anleihekaufprogramm beschlossen.

Italienische Anleihen gaben um 0,07 Prozentpunkte auf 1,56 Prozent nach. Die Renditen italienischer Anleihen waren nach den von der Europäischen Zentralbank beschlossenen Maßnahmen bereits stark gefallen, nachdem sie zuvor in der Corona-Krise deutlich zugelegt hatten. Zudem ist die Zahl der Neuerkrankungen in der besonders betroffenen Lombardei zurückgegangen.

Die Unsicherheit an den Märkten dürfte angesichts der Corona-Krise anhalten. Unterdessen sind in Washington die Verhandlungen über ein großes Konjunkturpaket ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntag. Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details verhandelten, gab es noch Differenzen./jsl/jha/