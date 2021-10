Deutsche Anleihen: Moderate Verluste zu Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit moderaten Kursverlusten in die Handelswoche gegangen.



Am Mittag fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,18 Prozent auf 170,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,21 Prozent. Auch in anderen Euroländern zogen die Renditen zu Wochenbeginn etwas an.

Die Impulse am Anleihemarkt fielen schwach aus. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Konjunkturbarometer des Instituts Sentix trübte sich im Oktober zum dritten Mal in Folge ein. Die Dynamik der Wirtschaftserholung verlangsame sich weiter, erklärte Sentix die Entwicklung. Dies gelte nicht nur für die Eurozone, sondern auch für andere große Regionen wie die USA oder Asien. Der Erholungsprozess gerate ins Stocken, wobei unklar sei, ob es sich um eine Trendwende oder eine konjunkturelle Verlangsamung handele.

Auch im weiteren Verlauf stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Plan, die an den Finanzmärkten für Aufmerksamkeit sorgen könnten. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie erwartet. Es äußern sich daneben einige ranghohe Notenbanker./bgf/jsl/mis