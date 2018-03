Deutsche Anleihen: Moderate Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag moderate Kursgewinne verbucht.



Gegen Mittag stand der richtungweisende Euro-Bund-Future 0,11 Prozent höher als am Vortag bei 158,94 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,52 Prozent. Im Laufe des Vormittagshandel war der Zehnjahreszins auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für Unterstützung am Rentenmarkt. So ist das von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsvertrauen für den Euroraum im März den dritten Monat in Folge gefallen. Der Indikator folgt anderen Wirtschaftsindikatoren, die sich in den vergangenen Wochen ebenfalls überwiegend eingetrübt haben. Analysten deuten die Entwicklung meist so, dass der Euroraum seinen konjunkturellen Höhepunkt überschritten habe, ohne dass sich das Wachstum deshalb stark verlangsamen müsse.

Auch schwache Inflationsdaten aus Spanien sowie Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) deuteten in Richtung einer langsameren konjunkturellen Erholung. Dies sorgte für eine höhere Nachfrage nach als sicher geltenden Schuldtiteln wie Bundesanleihen.

Im Nachmittagshandel stehen einige Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmark und zur Verbraucherstimmung./bgf/jsl/jha/