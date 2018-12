Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 163,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,25 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern des Euroraums fiel der Handelsbeginn ruhig aus.

Zum Wochenstart stehen im Euroraum Verbraucherpreisdaten und Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. In den USA werden Stimmungsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet.

Hauptereignis der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Erwartet wird eine weitere Anhebung des Leitzinses. Es wäre die neunte Zinserhöhung in der aktuellen Straffungsphase, die Ende 2015 begann./bgf/fba