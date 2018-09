Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 158,76 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,47 Prozent. Auch in der übrigen Eurozone fiel der Handelsbeginn ruhig aus.

Vor dem Wochenende blicken Analysten und Anleger auf neue Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Das Institut Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes. Seit Jahresbeginn hat sich die Stimmung der befragten Unternehmen deutlich eingetrübt, in den vergangenen Monaten aber stabilisiert. Auch für die USA wird Markit seine Indikatoren bekanntgeben. Die Relevanz an den Märkten ist aber geringer als die der europäischen Zahlen./bgf/jsl/fba