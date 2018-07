Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen.



Fachleute nannten die Asyleinigung zwischen den Unionsparteien als Grund für die geringere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren. Entsprechend freundlich werden die europäischen Aktienmärkte erwartet.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 162,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,32 Prozent. In Italien gaben die Renditen dagegen leicht nach.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die dem Devisenhandel stärkere Impulse geben könnten. Zu nennen sind in erster Linie Auftragszahlen aus der amerikanischen Industrie. In Europa gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen für den Einzelhandel der Eurozone bekannt. Am Abend wird sich der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, in einer Rede zur Geldpolitik im Währungsraum äußern./bgf/jha/