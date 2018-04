Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 157,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,63 Prozent. In Europa fiel der Auftakt an den Rentenmärkten generell ruhig aus.

Hauptthema an den Anleihemärkten bleibt das steigende Zinsniveau in den USA. Dort war am Dienstag die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen erstmals seit rund vier Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen. Ausschlaggebend für die Entwicklung sind steigende Rohstoffpreise und entsprechend höhere Inflationserwartungen.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in Europa als auch den USA nur wenige Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Am Anleihemarkt dürfte damit die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten die Richtung vorgeben.