Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Markt wurden die Verluste mit der überwiegend guten Börsenstimmung in Asien erklärt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 160,22 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,40 Prozent etwas höher als am Vortag.

Am Dienstag könnten Impulse vor allem aus zwei Richtungen kommen. Zum einen werden in den USA Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. Zum anderen treten sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zahlreiche Zentralbanker vor die Mikrofone. In den USA äußert sich auch Notenbankchefin Janet Yellen - allerdings zu einem Thema, das eher nicht auf geldpolitische Äußerungen schließen lässt./bgf/jsl/mis