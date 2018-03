Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste vor US-Zinsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA leicht gesunken.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 157,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,59 Prozent. An anderen Rentenmärkten der Eurozone legte die Renditen ebenfalls zu. In der Eurozone stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Blicke richten sich bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. "Bunds hingegen bleiben vor der Fed-Sitzung heute Abend angesichts des dünnen Kalenders in ihren engen Spannen gefangen", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. Eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher. Entscheidend sind daher der Kommentar zur Zinsentscheidung und die Zinsprognosen der Fed-Mitglieder. Drei Zinserhöhungen in diesem Jahr gelten als sicher. Außerhalb der Eurozone haben die Renditen von britischen Anleihen besonders deutlich zugelegt. Das Lohnwachstum hat sich in Großbritannien im Januar verstärkt. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit zurück./jsl/jkr/fba