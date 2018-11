Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Italien im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 160,15 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,40 Prozent.

Die italienische Haushaltspolitik war am Dienstag ein beherrschendes Thema an den Finanzmärkten. Italien provoziert eine weitere Eskalation mit der EU. Bisher gibt es keinerlei Signale, dass die populistische Regierung im Streit um die hohe Neuverschuldung einlenkt. Die Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Die Frist für eine Antwort an die Brüsseler Behörde läuft um Mitternacht aus.

Zuletzt meldete jedoch die italienische Nachrichtenagentur Ansa, dass die Regierung ein höheres Privatisierungsziel versprechen könnte. Die Renditen italienischer Staatsanleihen bewegten sich nach oben. Sie lagen jedoch am Abend unter ihren Tageshöchstständen.

Die im November besser als erwartet ausgefallene Konjunkturerwartungen für Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Indikator stieg. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen erneuten Rückgang erwartet. Allerdings trübte sich die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich ein./jsl/he