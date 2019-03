Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Auftrieb in Südeuropa

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,07 Prozent auf 165,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,17 Prozent. Im Gegensatz dazu gingen die Renditen in Italien und - in schwächerem Ausmaß - in Spanien und Portugal zurück.

Händler nannten Konjunkturdaten als Grund für die Entwicklung. In Italien hellte sich die Dienstleisterstimmung, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, im Februar ebenso wie in Frankreich auf. Die Daten lockten Anleger aus als sicher geltenden Staatsanleihen wie Bundeswertpapieren und erhöhten die Nachfrage nach südeuropäischen Schuldtiteln.

Starke Konjunkturdaten aus den USA belasteten die deutschen Anleihen kaum. Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Dienstleistungssektor ist für über drei Viertel der Wirtschaftsleistung der USA verantwortlich. Die Daten zeigten, dass Zweifel am Wirtschaftswachstum in den USA unangebracht seien, kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen./jsl/jha/