Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag ein wenig nachgegeben.



Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf bei 162,44 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,37 Prozent.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Vor dem Wochenende hatten die Kurse noch deutlich nachgegeben und waren damit den US-Papieren gefolgt. US-Präsident Donald Trump hatte mit Kritik am Kurs der US-Notenbank Fed sowie mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union (EU) für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt. Neue Drohungen von Trump am Sonntag an den Iran sorgten nicht für Kursbewegungen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Euroraum sowie zum US-Häusermarkt für Impulse am Rentenmarkt sorgen./jsl/jkr/jha/