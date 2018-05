Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch trotz des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,05 Prozent auf 158,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,57 Prozent.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen stützte die als sicher geltenden deutschen Anleihen nicht. Die insgesamt zuversichtliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Festverzinslichen. Der Ausstieg aus dem Atomabkommen sei bereits zuvor eingepreist worden.

Die Unsicherheit um Italien hielt an. Nach dem deutlichen Anstieg der Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen legten die Renditen erneut etwas zu. Die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung verhandeln in Italien überraschend erneut wieder über eine mögliche Einigung zum gemeinsamen Regieren. Beide Parteien hätten sich weitere 24 Stunden von Staatspräsident Sergio Mattarella erbeten, teilte der Präsidentenpalast mit. Noch am Montag hatte Matterella die Verhandlungen für gescheitert erklärt./jsl/he