Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,05 Prozent auf 176,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,47 Prozent.

Die Bewegung am Anleihemarkt hielt sich insgesamt aber in Grenzen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Enttäuschende Daten aus der US-Industrie bewegten den Markt kaum. Mit dem Empire-State-Index hat sich ein Frühindikator für den Bundesstaat New York im August stärker als erwartet eingetrübt./jsl/he