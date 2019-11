Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gefallen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,03 Prozent auf 170,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 0,01 Prozentpunkte auf minus 0,34 Prozent. An den meisten anderen Anleihemärkten in der Eurozone legten die Renditen zu. In Italien gaben sie jedoch merklich nach.

Erklärt wurde die schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit Äußerungen zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte am späten Donnerstagabend vor Journalisten gesagt, die Gespräche über ein erstes Teilabkommen mit China befänden sich in der finalen Phase. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Aussagen.

Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich unterdessen im Oktober weiter abgeschwächt. Mit 0,7 Prozent fiel sie auf die niedrigste Rate seit seit knapp drei Jahren. Die Daten bewegten den Markt jedoch kaum, da eine erste Schätzung bestätigt wurde. In den USA stehen noch Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel auf dem Programm./jsl/jkr/nas