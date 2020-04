Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Verunsicherung bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 172,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,47 Prozent. Die Kursausschläge hielten sich an den anderen Märkten der Eurozone aber in Grenzen.

Die Finanzmärkte werden weiterhin durch eine hohe Verunsicherung durch die Corona-Krise geprägt. Davon profitieren die als sicher geltenden Staatsanleihen. "Derweil zeigen die konjunkturellen Datenveröffentlichungen mit teilweise extremen negativen Ausschlägen, wie groß die Schäden sind, die die Viruspandemie angerichtet hat", kommentierten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die jüngsten Turbulenzen an den Rohölmärkten sorgen für zusätzliche Beunruhigung.

Mit Spannung erwartet werden die Daten zu den Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Es wird bei der Umfrage unter Finanzmarktexperten nach dem jüngsten Einbruch im April zwar mit einem kleinen Anstieg gerechnet. Der Wert dürfte jedoch weiter tief im Minus-Bereich liegen, was eine anhaltende starke Skepsis signalisieren würde./jsl/mis