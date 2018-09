Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Verluste in Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,03 Prozent auf 159,14 Punkte. Die Rendite von zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,451 Prozent.

Die erneute Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Anleihen kaum Auftrieb gegeben. Nachdem Washington weitere Strafen für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf den Weg brachte, kündigte Peking am Dienstag Gegenwehr an, ließ aber Umfang und Art der Vergeltung zunächst offen. Die Finanzmärkte reagierten zunächst gelassen, da diese Entwicklung erwartet worden war. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen vom Häusermarkt veröffentlicht.

Gefallen sind die Kurse italienischer Staatsanleihen. Am Markt wurde auf einen neuerlichen Pressebericht über die Zukunft des italienischen Finanzministers Giovanni Tria verwiesen. Die Tageszeitung "La Stampa" berichtete über ein Regierungstreffen vom Montag, auf dem Vizepremier Luigi Di Maio mit dem Rauswurf des parteilosen Tria gedroht habe.

Hintergrund sind Gespräche über den Staatshaushalt 2019. Während die Regierungsparteien teure Wahlversprechen umsetzen wollen, steht Tria für finanzielle Solidität. Spekulationen über seine Absetzung führen meist zu Kursverlusten am italienischen Anleihemarkt. Italien ist bereits hoch verschuldet und hinkt beim Wirtschaftswachstum der übrigen Eurozone hinterher./jsl/jkr/fba