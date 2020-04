Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Italienische Renditen steigen deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag leicht zugelegt.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 172,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,48 Prozent.

Die Nervosität hat an den Märkten wieder etwas zugenommen. Dies zeigt sich auch an den deutlich gestiegenen Risikoaufschlägen südeuropäischer Staatsanleihen. So stieg die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere um 0,13 Prozentpunkte auf 1,91 Prozent. Auch in Spanien legten die Renditen merklich zu. Die spanische Notenbank hält infolge der Corona-Krise eine Schrumpfung der Wirtschaft von im schlimmsten Fall 12,4 Prozent in diesem Jahr für möglich. Auch ein extremer Anstieg der Arbeitslosigkeit wird erwartet.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte vor allem der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel beachtet werden. Dort werden Konflikte über die Unterstützungsmaßnahmen für die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen EU-Länder wie Italien und Spanien erwartet./jsl/bgf/fba