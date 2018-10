Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Italien bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 159,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,45 Prozent.

Weiterhin spielt die Lage in Italien eine dominierende Rolle am Devisenmarkt. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen stieg in einem schwankungsanfälligen Handel leicht auf 3,49 Prozent. Die Ratingagentur Moody's hatte am Freitag die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Die Bonitätsnote liegt aber noch eine Stufe über dem Ramschbereich und der Ausblick wurde auf "stabil" gesetzt. Es droht also kurzfristig keine weitere Herabstufung. Der italienische Anleihemarkt profitierte aber nur vorübergehend von der Entscheidung.

Unterdessen droht aber der Schuldenstreit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission zu eskalieren. Die italienische Regierung hat ihren umstrittenen Kurs einer höheren Neuverschuldung verteidigt. Es sei ihm bewusst, dass die Budgetpläne nicht im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt seien, schrieb Finanzminister Giovanni Tria an die Brüsseler Behörde. Die angepeilte Erhöhung des Defizits sei aber angesichts der "dramatischen wirtschaftlichen Lage, in der sich die benachteiligten Schichten der italienischen Gesellschaft befinden", eine "schwierige aber notwendige Entscheidung".

Die EU-Kommission hatte die Pläne Italiens zuvor scharf kritisiert. "Man rechne mit einer Ablehnung des Haushaltsentwurfs aus Brüssel bereits am morgigen Dienstag", kommentierte Marco Wagner, Ökonom bei der Commerzbank. Danach hätte die italienische Regierung drei Wochen Zeit, den Haushalt nachzubessern. "Der Konflikt wird also anhalten und die Märkte werden schwankungsanfällig bleiben", so Wagner. Eine Ablehnung des Haushalts wäre eine historisch einmalige Entscheidung./jsl/he