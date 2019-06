Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 171,47 Punkte. Er knüpfte damit an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug minus 0,24 Prozent.

Händler verwiesen auf die schwächeren Aktienmärkte. Für Verunsicherung sorgte US-Präsident Donald Trump. Er drohte China erneut im Handelskonflikt. "Wir hatten einen Deal und wenn sie nicht wieder zurückkommen zu diesem Deal, dann habe ich kein Interesse", so Trump. China brauche ein Abkommen.

Zudem stellte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, eine Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) in Aussicht. "Wir werden alles innerhalb unseres Mandates tun. Wenn die Wirtschaft abbremst, könnten wir mehr tun", sagte er im französischen Fernsehen. Der Franzose gilt als möglicher Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi. Am Nachmittag stehen noch Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen auf dem Kalender.

Etwas stärker gingen die Renditen in Italien zurück. Die italienische Regierung hatte zuletzt Verhandlungsbereitschaft im Haushaltsstreit mit der EU signalisiert./jsl/jkr/jha/