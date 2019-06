Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag erneut gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 168,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,217 Prozent, in der Nähe ihres am Montag erreichten Rekordtiefs.

Gestützt wurden die Anleihen durch eine stärker als erwartet gesunkene Inflation in der Eurozone. Die Jahresinflationsrate fiel von 1,7 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent im Mai. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, allerdings im Schnitt nur auf 1,3 Prozent. Auch die Kerninflationsrate (ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise) gab deutlich nach.

In den vergangenen Wochen sind die Kapitalmarktzinsen weltweit stark gefallen. Verantwortlich ist ein Gemisch aus sich abschwächender Weltwirtschaft, fallenden Inflationserwartungen und politischen Risiken. Zu letztgenannten zählt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Sichere Anlagen stehen daher in der Gunst der Anleger weit oben, wenngleich sie derzeit alles andere als günstig zu haben sind.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bald verringern könnte. An diesem Dienstag wird sich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf einer Konferenz in Chicago zu Wort melden. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Besonders deutlich gingen die Renditen in Italien zurück. Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montagabend seinen Rücktritt angedroht - und damit Zusagen der Koalitionspartner erzwungen. Kurz darauf bekannten sich die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Fortsetzung des Regierungsbündnisses./jsl/jkr/jha/