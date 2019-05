Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 167,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf minus 0,16 Prozent.

Eine trübe Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Festverzinslichen. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren gefragt. Als eine Ursache für den Drang in sichere Anlagen gilt die Furcht vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Zuletzt war in chinesischen Medien darüber geschrieben worden, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Seltene Erden im Handelsstreit als Druckmittel einsetzen und den Export der Metalle in die USA einschränken könnte.

Der Rückgang der Renditen war weltweit zu beobachten. In Japan sank die Rendite für Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf minus 0,1 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 2016.

In der Eurozone gaben die Renditen italienischer Staatsanleihen besonders deutlich nach. Die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen hat sich in drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone im Mai überraschend aufgehellt. Ökonomen hatten zuvor mit einer weiteren Eintrübung gerechnet./jsl/jkr/jha/