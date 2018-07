Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch in einem vergleichsweise ruhigen Handel leicht gestiegen.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 162,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,29 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Dem Markt fehlen eindeutige Impulse. Am Nachmittag werden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Wegen des Feiertags "Independence Day" wird am New Yorker Anleihemarkt auch nicht gehandelt.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone konnte am Vormittag kaum bewegen. Sie hatte sich im Juni laut einer zweiten Erhebung etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg das erste Mal nach vier Rückgängen in Folge. In den drei großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien verbesserte sich der Wert. Allerdings wurde in Frankreich die Erstschätzung nach unten korrigiert. In Spanien sank der Wert hingegen überraschend./jsl/jkr/jha/