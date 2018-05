Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 159,30 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,52 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone stützten tendenziell die Kursgewinne. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Industrieaufträge im März zum dritten Mal in Folge gefallen. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Die Entwicklung ist Spiegelbild eines generell schwächeren Wirtschaftswachstums im ersten Quartal, und zwar nicht nur in Deutschland: Die Eurozone war in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich schwächer gewachsen als in den Quartalen zuvor.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen anderen Ländern lastet weiter auf der Investorenstimmung im Euroraum. Wie das Marktforschungsinstitut Sentix mitteilte, war der von den Unternehmen erhobene Konjunkturindex im Mai den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen der Befragten waren etwas ungünstiger ausgefallen als im Vormonat./jsl/he