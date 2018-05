Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,04 Prozent auf 159,22 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,53 Prozent.

Am Vortag hatten schwache Inflationsdaten aus der Eurozone die Anleihen noch deutlich gestützt. Zudem hatten sich zuletzt vermehrt Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur gezeigt. Am Vormittag veröffentlichte Daten bestätigten das Bild. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone im April überraschend eingetrübt - auch wenn der Rückgang nicht so stark war wie in den Vormonaten. Zudem sind im März die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone weniger gestiegen als erwartet.

Am Nachmittag schaut der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht. Besonders beachtet werden dürfte die Lohnentwicklung. Die Daten könnten der US-Notenbank Fed Hinweise für die künftige Preisentwicklung geben./jsl/bgf/jha/