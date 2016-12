Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 164,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 0,18 Prozent.