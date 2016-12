Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus gedreht.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 163,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,20 Prozent.

Der Handel nach den Feiertagen verlief in ruhigen Bahnen. Erst am Nachmittag werden in den USA Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember veröffentlicht, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten.

Auch an den meisten Anleihemärkten der Eurozone tat sich wenig. Nur in Griechenland gingen die Risikoaufschläge deutlich zurück. Nach dem Streit über das Weihnachtsgeld für griechische Rentner kann Athen nun doch auf Schuldenerleichterungen hoffen. Der Weg für die nötigen Verfahren beim Rettungsschirm ESM sei nun frei, teilte der Vorsitzende der Finanzminister der Euro-Staaten, Jeroen Dijsselbloem, am Samstag auf Twitter mit. Griechenlands Finanzminister habe per Brief bestätigt, dass er sich an frühere Vereinbarungen halten wolle./jsl/jkr/das