Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,09 Prozent auf 175,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,57 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen etwas nach.

Die etwas zurückhaltendere Stimmung an den Aktienmärkten vor dem Feiertag in den USA stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Zudem sind in den USA einige Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausgefallen. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen. Zudem sind die Einkommen der privaten Haushalte Oktober überraschend deutlich gefallen. Am Abend wird noch das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erwartet./jsl/nas