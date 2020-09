Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im Mittagshandel um 0,06 Prozent auf 176,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich angesichts wieder steigender Corona-Infektionen im August merklich eingetrübt. Der Rückgang fiel jedoch etwas geringer als zunächst ermittelt aus und bewegte die Anleihen kaum. Der deutsche Wert wurde im Vergleich zur ersten Schätzung merklich nach oben revidiert.

Deutlich enttäuscht haben die Zahlen aus Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird. In beiden Ländern war der Rückgang stärker als erwartet. Es wird jeweils ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor signalisiert. Zuletzt hat sich die Corona-Krise vor allem in Spanien verschärft, was insbesondere den Tourismus belastet.

In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Dienstleister auf dem Programm. Der ISM-Index wird in den Vereinigten Staaten stärker beachtet als der wesentlich jüngere Markit-Indikator. Experten erwarten eine leichte Eintrübung./jsl/jkr/stk