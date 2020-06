Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 175,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,402 Prozent.

Händler verwiesen auf insgesamt eher vorsichtigere Anleger. Dies stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Kursausschläge hielten sich aber in allen Ländern der Eurozone in Grenzen.

Die Billionen-Geldspritze der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegte die Anleihen kaum. Die Notenbank teilte den Banken in der Eurozone in einem Refinanzierungsgeschäft (TLTRO III) mit einer Laufzeit von drei Jahren 1,31 Billionen Euro zu. Die Nachfrage der Banken lag etwas über den Erwartungen von Analysten.

Die hohe Nachfrage von 742 Banken erklärt sich auch damit, dass die Banken mit der Kreditaufnahme Geld verdienen können. Dies wird möglich, weil der Zinssatz der Kredite unter dem Einlagensatz der EZB liegt, soweit die Kredite von den Banken an die Wirtschaft weitergereicht werden.

Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Tagesverlauf in den USA veröffentlicht. So stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Kalender.

In Großbritannien wird die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Bank of England ihre Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur ausweiten wird./jsl/bgf/mis