Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt.



Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent bei 173,15 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,497 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen etwas nach.

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich nach einem historischen Einbruch wegen der Corona-Krise etwas aufgehellt. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima stieg im Mai um 5,3 Punkte auf 79,5 Zähler. Der Anstieg erfolgt von einem Rekordtief aus. Analysten hatten im Mittel mit einem geringeren Zuwachs gerechnet. Die Daten belasteten die Anleihen nur vorübergehend.

"Für Optimismus ist es natürlich viel zu früh", erklärte Uwe Burkert Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Er verweist auf die Verheerungen am Arbeitsmarkt. "Aber wenigstens haben wir jetzt erst einmal eine Art stabile Seitenlage erreicht, in der die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Konjunktur greifen dürften." In den USA wurden am Nachmittag wegen eines Feiertags keine entscheidenden Daten veröffentlicht./jsl/he