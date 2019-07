Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 173,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,36 Prozent.

Die Ausschläge hielten sich nach den jüngsten Kursgewinnen in engen Grenzen. Seit Mitte des Monats ist der Bund-Future tendenziell gestiegen und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe rutschte wieder in die Nähe des Rekordtiefs von minus 0,40 Prozent von Anfang Juli.

Commerzbank-Experten verwiesen auf die politische Lage in Italien. Hier steht die Regierungskoalition auf der Kippe. Außerdem bleibe der Austritt Großbritanniens aus der EU weiter ein Risikofaktor. In London wird am Dienstag der Nachfolger von Premierministerin Theresa May verkündet. Haushoher Favorit ist Umfragen zufolge der frühere Außenminister Boris Johnson. Die Befürchtungen eines ungeregelten Brexits würden durch die Wahl von Johnson zum neuen Regierungschef verstärkt, hieß es weiter in einer Commerzbank-Analyse./jsl/elm/jha/