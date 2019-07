Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,06 Prozent auf 171,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,21 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Kurse nach.

Der Handel bewegte sich in engen Bahnen. Am Vormittag reagierten die Anleihen auf Konjunkturdaten aus der Eurozone zunächst mit Kursverlusten. Die Industrieunternehmen hatten im Mai nach zwei Rückschlägen wieder mehr produziert. Der Anstieg der Produktion folgte auf zwei Dämpfer in den Monaten März und April sowie auf eine Stagnation im Februar. Der Anstieg war zudem stärker als erwartet. Allerdings erholten sich die Anleihekurse im Tagesverlauf wieder./jsl/heN