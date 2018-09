Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 158,76 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,48 Prozent.

Am Donnerstag ist der Datenkalender in der Eurozone weitgehend leer. In den USA stehen einige Wirtschaftszahlen an, allerdings mit eher geringer Marktrelevanz. Am Abend äußern sich in New York EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und in Freiburg Bundesbankpräsident Jens Weidmann./bgf/jsl/fba