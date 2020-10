Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 176,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,63 Prozent.

An den Finanzmärkten stehen zurzeit vor allem drei Themen im Mittelpunkt. Zum einen ist es die Entwicklung der Corona-Pandemie. In Europa und zunehmend den USA verschärft sich die Lage. Zweites großes Thema sind die stockenden Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturpaket. Hinzu kommt das Ringen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union um ein Handelsabkommen nach dem Brexit.

Konjunkturdaten stehen am Dienstag nur wenige an, die für größere Kursbewegung an den Finanzmärkten sorgen könnten. Allenfalls Zahlen vom US-Immobilienmarkt könnten stärkere Beachtung auf sich ziehen. Namhafte Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück./bgf/ssc/stk