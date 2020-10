Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 174,90 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,55 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten fiel der Handelsauftakt ebenfalls ruhig aus.

Am Dienstag stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer ZEW-Institut seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Angesichts der angespannteren Corona-Lage wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

In den USA stehen Verbraucherpreisdaten an, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) neue Wachstumsprognosen für die globale Wirtschaft und wichtige Wirtschaftsnationen./bgf/ssc/mis