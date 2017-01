Deutsche Anleihen: Leicht gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 161,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,47 Prozent.

Beobachter sprachen von einer Stabilisierung nach jüngsten Kursverlusten. Robuste Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone belasteten in diesem Umfeld die Festverzinslichen nicht. So beschleunigte sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 im Dezember mehr als erwartet. Zudem stieg die Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen stärker als im Vormonat.

Die Anleger warten zudem auf das Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump am späten Nachmittag. Dem Treffen werde aus europäischer Sicht große Bedeutung beigemessen, sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Es geht auch um ein künftiges Handelsabkommen beider Länder, das die britische Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken könnte.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zum Bruttoinlandsprodukt der USA im vierten Quartal veröffentlicht. Zudem stehen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter und zum Konsumklima der Universität von Michigan auf dem Kalender./jsl/jkr/tos