Deutsche Anleihen: Leicht gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 177,34 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,51 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Der überraschend deutliche Anstieg der Auftragseingänge für die deutsche Industrie im Juni sorgte kaum für Bewegung. Ökonomen verwiesen auf die hohe Zahl von Großaufträgen. Thomas Gitzel erwartet nicht, dass sich der gute Lauf bei den Auftragseingängen in den nächsten Monaten so fortsetzen wird. "Die chinesische Administration drückt auf die Kreditbremse und auch in den USA ebbt der Nach-Corona-Boom ab." Allerdings bleibe der Auftragsbestand hoch.

Der Markt schaut jetzt auf die am Nachmittag in den USA anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die als ein Indikator für die Entwicklung des gesamten Arbeitsmarktes gelten. Am Freitag steht dann der monatliche Arbeitsmarktbericht an. Nach Einschätzung der US-Notenbank ist die Erholung am Arbeitsmarkt bisher noch nicht ausreichend./jsl/jkr/zb