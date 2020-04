Deutsche Anleihen: Leicht gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen.



Händler sprachen von einer Beruhigung an den Finanzmärkten. Nach Kursverlusten im frühen Handel stieg der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future bis zum Mittag leicht um 0,04 Prozent auf 170,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,35 Prozent.

Die Anleihen gerieten trotz einer höheren Risikoneigung an den Aktienmärkten nicht nachhaltig unter Druck. Im März hatten die chinesischen Exporte wegen der Corona-Krise zwar deutlich nachgegeben. Der Rückgang war aber bei weitem nicht so stark ausgefallen, wie Analysten befürchtet hatten.

Dagegen zeigte die Entwicklung von Anleihen aus Südeuropa die anhaltend hohe Verunsicherung. Besonders deutlich legten die Renditen in Italien zu. In der zehnjährigen Laufzeit stieg die Rendite um 0,08 Prozentpunkte auf 1,66 Prozent. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte hält das zuletzt beschlossene EU-Hilfspaket für unzureichend und fordert weiterhin Corona-Bonds. Auf den europäischen Rettungsfonds ESM wolle man in Italien nicht zurückgreifen.

"Auch wenn sich die Euro-Finanzminister bei ihrem verlängerten Treffen auf einen Kompromiss für die Finanzierung von Nothilfeprogrammen einigen konnten, dürften die Sorgen vor einer erneuten Eurokrise anhalten", kommentierten Volkswirte der Dekabank. Ihrer Einschätzung nach dürften die Maßnahmen nichts daran ändern, dass die italienische Schuldenquote auf ein Niveau ansteigen dürfte, das mit einem Investmentgrade-Rating unvereinbar sei./jsl/jkr/fba