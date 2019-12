Deutsche Anleihen: Leicht gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag leicht gefallen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent und wurde am späten Nachmittag mit 171,40 Punkten gehandelt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,25 Prozent.

Die weitere Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Anleihen belastet. Peking will die Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senken. Schwache Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt hingegen kaum. In den Vereinigten Staaten waren die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November so stark wie seit einen halben Jahr nicht mehr gefallen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he