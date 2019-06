Deutsche Anleihen: Leicht gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gefallen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,03 Prozent auf 172,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,32 Prozent.

Der Handel verlief impulsarm. Die Inflationsrate im Euroraum hat sich im Juni wie von Volkswirten erwartet nicht verändert. Wie im Vormonat seien die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent gestiegen. Die Kernrate (ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise) stieg auf 1,1 Prozent. Hier waren nur 1,0 Prozent erwartet worden.

Angesichts des G20-Treffens der Staats- und Regierungschef in Japan verhalten sich Anleger abwartend. China hat die USA eindringlich vor den Folgen einer Eskalation ihres Handelskrieges gewarnt. Das Treffen zwischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Samstag am Rande des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsnationen im japanischen Osaka sei eine "einmalige Gelegenheit", um die Handelsgespräche wieder in Gang zu bringen, hieß es am Freitag in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

"Im besten Fall wird es eine Übereinkunft darüber geben, wie die Gespräche weiter vorangetrieben werden, um in einer überschaubaren Zeit zu einer Einigung zu kommen", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).