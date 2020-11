Deutsche Anleihen: Leicht Kursgewinne - Warten auf US-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gestiegen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 176,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,64 Prozent.

Vor den an diesem Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen bleibt die Ungewissheit über den Ausgang und die Folgen groß. Zwar liegt Herausforderer Joe Biden in vielen Umfragen vorne. Amtsinhaber Donald Trump werden aber durchaus Chancen eingeräumt. Ein unklarer Wahlausgang wird nicht ausgeschlossen, da das Ergebnis der Briefwahl in einigen Bundesstaaten erst nach Tagen feststehen könnte.

Zum Wochenstart traten in vielen europäischen Staaten neue Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Auch hier bleibt abzuwarten, wie stark die Weltwirtschaft durch die aktuell rollende zweite Welle belastet werden wird. Die deutlich verbesserte Stimmung in der US-Industrie im Oktober bewegte die deutschen Anleihen kaum./jsl/men