Deutsche Anleihen mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank gegen Mittag um 0,05 Prozent auf 166,16 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,05 Prozent. Am Aktienmarkt zeigten sich die Anleger optimistisch, was die Anleihen im Gegenzug schwächt.

Konjunkturdaten in Europa bewegten die Märkte kaum. Besondere Beachtung kommt hingegen amerikanischen Preisdaten am frühen Nachmittag zu. Es handelt sich um das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Es ist zwar weniger bekannt wie der zweite Preisindex CPI, spielt aber für die Geldpolitik der Fed eine mindestens ebenso große Rolle.

In Großbritannien geht es wieder einmal um den Brexit. So soll das Parlament am Freitagnachmittag ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Austrittsvertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich.

Am Abend rückt zudem Südafrika in den Fokus. Dort steht eine für südafrikanische Staatsanleihen wichtige Entscheidung der Ratingagentur Moody's an. Wenn der Ratingausblick von stabil auf negativ gesenkt wird, droht eine Abstufung. Damit liefe Südafrika Gefahr, dass seine Anleihen bald durch alle drei großen Ratingagenturen mit "Junk" oder "Ramsch" bewertet werden./elm/bgf/jha/