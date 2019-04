Deutsche Anleihen: Kursverluste nach robusten Konjunkturdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch belastet durch robuste Konjunkturdaten aus China gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 164,28 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,08 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China belasteten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs in den Monaten Januar bis März mit 6,4 Prozent stärker als erwartet. Experten hatten wegen der negativen Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA ein etwas langsameres Wachstum erwartet. Deutlich stärker als erwartet legte die Industrieproduktion in China zu. Die Produktion in den Industriefirmen gewann so im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Jahres an Stärke.

Die am Vormittag veröffentlichten Daten aus der Eurozone sorgten kaum für Bewegung./jsl/bgf/