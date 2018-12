Deutsche Anleihen: Kursverluste - italienische Papiere steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Handelsauftakt am Mittwoch sind die Kurse deutscher Anleihen gefallen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 163,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug etwas auf 0,25 Prozent. In den meisten anderen Ländern des Euroraums war der Handelsstart verhalten.

In Italien stiegen die Anleihekurse dagegen deutlich an. Ausschlaggebend waren Berichte, die eine Einigung mit der EU-Kommission im Haushaltsstreit andeuten. Eine Sprecherin des italienischen Finanzministeriums sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, die Regierung habe mit EU-Beamten eine technische Vereinbarung getroffen, die jedoch noch genehmigt werden müsse. Am heutigen Mittwoch treffen sich Regierungsvertreter mit der EU-Kommission, um über die Angelegenheit zu beraten.

Am Mittwoch blicken die Anleger außerdem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den USA, der am Abend mitteleuropäischer Zeit ansteht. Eine Zinsanhebung gilt als nahezu sicher. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Federal Reserve für das kommende Jahr aussendet. Nicht wenige Beobachter erwarten, dass die Fed im Laufe des kommenden Jahres ihren Ende 2015 begonnenen Straffungskurs beendet./elm/bgf/