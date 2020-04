Deutsche Anleihen: Kursverluste ausgeweitet

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch anfängliche Kursverluste ausgeweitet.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future verlor bis zum Mittag 0,10 Prozent auf 172,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,46 Prozent.

Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen. Am Vortag hatten deutliche Verluste an den Börsen zu einer Flucht in deutsche Staatsanleihen geführt. Mit der Erholung am Aktienmarkt waren festverzinsliche Papiere nun weniger gefragt. Die Verunsicherung bleibt indes hoch.

Deutlich gestiegen sind die Renditen von italienischen und spanischen Anleihen. Am Primärmarkt war die Nachfrage nach spanischen Anleihen hoch. So erhielt Spanien für eine Auktion von Papieren mit einer zehnjährigen Laufzeit Gebote im Rekordwert von 82 Milliarden Euro. Spanien ist wie Italien besonders hart von der Corona-Krise getroffen.

Daneben könnten am Nachmittag neue Konjunkturdaten Impulse bringen. Das Verbrauchervertrauen der Eurozone dürfte nach Ansicht von Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba enttäuschend ausfallen. "Die vorsichtigen Lockerungen der Kontaktsperren werden hier noch keine positive Wirkung zeigen", erklärte er. "Ein weiterer deutlicher Rückgang sollte ins Kalkül gezogen werden."/jsl/mf/jha/