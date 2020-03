Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Staatsverschuldung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag erneut unter Druck geraten.



Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend um 0,27 Prozent auf 171,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,44 Prozent.

Die Bundesanleihen erholten sich jedoch im Tagesverlauf von noch deutlicheren Verlusten. Trotz der Sorge vor immensen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise machen Anleger derzeit einen Bogen um Bundesanleihen, die grundsätzlich als sicherer Anlagehafen betrachtet werden. Die Kurserholung an den Aktienmärkten kann man laut Händlern nur als Stabilisierungsversuch bezeichnen.

Nach Einschätzung von Ulrich Wortberg, Anleiheexperte bei der Landesbank Hessen-Thüringen, kann der Bund-Future derzeit keinen Profit mehr aus der jüngsten Panik an den Finanzmärkten schlagen. Er begründete dies mit den unbegrenzten Kreditgarantien der Bundesregierung. Dies habe bei Investoren zur Erwartung eines deutlichen Anstiegs der deutschen Staatsverschuldung geführt. Ein höheres Angebot an Staatsanleihen würde den Kurs als Preis der Anleihen entsprechend belasten.

Die EU-Staaten wollen sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie stemmen. Schätzungen zufolge wollen diese Länder mehr als eine Billion Euro an Wirtschaftshilfen in Aussicht stellen. Etwa 10 Prozent der gemeinsamen Wirtschaftskraft wurden in Form von Kreditgarantien oder gestundeten Steuerschulden an Liquiditätshilfen zugesagt.

Am Mittwoch legte auch Spanien ein weitreichendes Programm auf. In den südeuropäischen Ländern legten die Renditen der Staatsanleihen noch deutlicher zu als in Deutschland. Außerhalb Europas sind auch US-Staatsanleihen unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump hat Direktzahlungen an US-Bürger in Aussicht gestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bekämpfen.

Wie angespannt die konjunkturelle Lage derzeit ist, zeigt aktuell ein Blick auf die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten. Diese sind unerwartet deutlich abgesackt und so stark eingebrochen wie seit Beginn der Umfrage im Dezember 1991 nicht. Auch mit Blick auf die Eurozone trübte sich die Stimmung deutlich ein. "Die momentane ökonomische Situation muss als sehr unfreundlich bezeichnet werden und es gibt in den kommenden drei Monaten auch keine Hoffnung auf eine Besserung - eher im Gegenteil", schrieb Analyst Tobias Basse von der NordLB./jsl/he